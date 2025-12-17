Neues Gesetz soll Apotheken mehr Kompetenzen geben und die Versorgung im ländlichen Raum verbessern. (Friso Gentsch/dpa)

Dies ist eines der Ziele des Gesetzes zur Apothekenreform, das vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. So sollen Apothekerinnen und Apotheker künftig noch mehr Impfungen verabreichen dürfen, beispielsweise auch gegen Tetanus. Mit der Neuregelung sollen Apotheken außerdem bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel auch ohne ärztliche Rezepte abgeben können, etwa bei unkomplizierten akuten Erkrankungen. Zur Stärkung der Versorgung mit Apotheken im ländlichen Raum soll unter anderem ein Zuschuss für Teilnotdienste eingeführt werden.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte für heute eine bundesweite Protestaktion angekündigt. Um das Apothekensterben zu stoppen, müssten die Honorare rasch angehoben werden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.