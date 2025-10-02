In Venezuela wurde die Weihnachtszeit für eröffnet erklärt. (AFP / FEDERICO PARRA)

In der Hauptstadt Caracas versammelten sich Vertreter der Regierung, um die Weihnachtslichter anzuzünden. Die staatliche Nachrichtenagentur AVN zitiert Maduro mit den Worten, die Feierlichkeiten seien eine „Impfung der Freude“. Die Opposition warf dem Präsidenten vor, von den Problemen des Landes ablenken zu wollen. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem Venezuela den Beginn der Weihnachtszeit auf den 1. Oktober vorverlegt hat.

Venezuela leidet seit Jahren unter einer gravierenden Wirtschaftskrise und dem autoritären Kurs der Regierung. Laut den Vereinten Nationen leben über 80 Prozent der Bevölkerung in Armut. Seit einigen Wochen bereitet die venezolanische Regierung zudem die Bevölkerung auf einen möglichen Krieg mit den USA vor.

