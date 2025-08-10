Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro steht seit 2022 einer linksgerichteten Regierung vor. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sebastian Barros)

Die Gespräche mit dem Clan del Golfo fänden außerhalb des Landes statt, erklärte Kolumbiens Präsident Petro. Details zum Ort und Inhalt der Gespräche nannte er nicht. Der Clan del Golfo gilt als weltweit größter Produzent von Kokain und strebt eine Anerkennung als politische Organisation an. Dadurch will das Kartell unter anderem erreichen, dass Mitglieder nicht in die USA ausgeliefert werden können.

Kolumbiens Präsident Petro bemüht sich seit seinem Amtsantritt 2022

um Friedensgespräche sowohl mit linken Guerillagruppen als auch mit Drogenbanden, die von ehemaligen rechten Paramilitärs gegründet wurden.

Bei den seit sechs Jahrzehnten andauernden Kämpfen in Kolumbien wurden mindestens 450.000 Menschen getötet. Zuletzt hat sich die Sicherheitslage in dem Land wieder verschlechtert.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.