Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen russischen Luftangriff auf die Stadt Poltawa gemeldet. (dpa / picture alliance / Jakub Porzycki)

Auch ein Gebäude des Militärinstituts für Telekommunikation der Polytechnischen Hochschule in Poltawa sei getroffen worden, schreibt die Zeitung "Kiev Independent" unter Berufung auf Selenskyj. Dem Bericht zufolge gibt das ukrainische Verteidigungsministerium an, die Zeit zwischen dem Luftalarm und dem Einschlag der Raketen sei so kurz gewesen, dass die Menschen noch während der Evakuierung der Gebäude getroffen worden seien. 25 Menschen seien bisher gerettet worden.

Ukraine fordert erneut westliche Militärhilfe

Selenskyj rief angesichts des Angriffs die westlichen Verbündeten dazu auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Luftverteidigungssysteme und Raketen würden in der Ukraine jetzt dringend benötigt und sollten nicht irgendwo in Lagerhäusern gehortet werden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich bislang nicht zu dem Angriff.

Schon am Morgen hatten die Behörden russische Luft- und Artillerieangriffe mit Toten und Verletzten gemeldet. In der Stadt Saporischschja wurden demzufolge nach einem Besuch von Präsident Selenskyj gestern Abend zwei Menschen durch Geschosse Russlands getötet. In der Großstadt Dnipro gab es der dortigen Verwaltung zufolge einen Toten, sechs Menschen wurden verletzt. Verletzte soll es außerdem soll es in der Region Sumy an der Grenze zu Russland gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.