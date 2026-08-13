In Polen werden Autofahrer bis zum Ende der Ferien entlastet. (picture alliance / Anadolu / Omar Marques)

Er soll ab Montag bis zum Ende der Schulferien Ende August von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent reduziert werden. Zur Begründung sagte Ministerpräsident Tusk in Warschau, Verbraucher sollten vor allem bei der Rückkehr aus dem Urlaub finanziell entlastet werden. Den Angaben zufolge greift die Regierung zudem in die Preisgestaltung der Tankstellenbetreiber ein. Bereits zu Beginn des Irankriegs hatte Polen Maßnahmen gegen die gestiegenen Kraftstoffpreise ergriffen.

Derzeit kostet in dem Nachbarland der Liter Normalbenzin laut Branchenbeobachtern im Schnitt umgerechnet etwa 1,66 Euro. Für Diesel wurden rund 1,88 Euro für den Liter fällig.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.