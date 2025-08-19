Das Logo von Intel vor der Firmenzentrale in Santa Clara in Kalifornien (picture alliance / dpa / Andrej Sokolow)

Das sagte Handelsminister Lutnik dem Sender CNBC. Er betonte, es gehe aber nicht um die Kontrolle über das Unternehmen. Man wolle lediglich eine unter der Vorgängerregierung von Präsident Biden gewährte Finanzhilfe in Eigenkapital umwandeln. Lutnick schlug eine stimmrechtslose Beteiligung vor.

Finanzminister Bessent erklärte, man wolle dabei helfen, den angeschlagenen Chipkonzern zu stabilisieren und die heimische Produktion zu sichern. Einzelheiten nannten beide Politiker nicht. Medienberichten zufolge strebt die US-Regierung eine Beteiligung von etwa zehn Prozent an.

Intel verbuchte 2024 einen Jahresverlust von 18,8 Milliarden Dollar - den ersten derartigen Verlust seit 1986.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.