Pflegeversicherung

Die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflege stoßen auf Kritik. (Getty Images / mixetto)

Die AOK-Bundesvorsitzende Reimann erklärte, statt einen klaren Fahrplan aufzuzeigen, drückten sich die Verantwortungsträger vor eindeutigen Aussagen. Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Meurer, sprach von einem "Register der Ratlosigkeit". Der Arbeitgeberverband Pflege lobte dagegen den Vorschlag, beim Personaleinsatz mehr Flexibilität walten zu lassen und starre Personalschlüssel abzuschaffen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hatte zuvor ihren Pflegebericht vorgestellt. Ein Fokus liegt dabei auf der Prävention, um die Pflegebedürftigkeit zu verzögern. Grundsätzlich soll es aber bei der Systematik mit fünf Pflegegraden und auch bei Zuzahlungen für Versicherte bleiben.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.