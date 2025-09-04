Ministerpräsident Kristersson teilte mit, der Steuersatz solle befristet von zwölf auf sechs Prozent gesenkt werden. Dies sei Teil des Etatentwurfs für 2026. Ziel sei es, privaten Haushalten zu helfen und die Konjunktur anzukurbeln.
Das Wirtschaftswachstum in Schweden ist angesichts der Unsicherheiten wegen der amerikanischen Zollpolitik ins Stocken geraten. Verbraucher und Unternehmen zögern trotz mehrerer Zinssenkungen mit Ausgaben.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.