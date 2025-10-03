Weitere 14 Menschen würden noch vermisst, erklärte das vietnamesische Umweltministerium. Ersten Schätzungen zufolge hat der Wirbelsturm in dem südostasiatischen Land Schäden im Umfang von umgerechnet mehr als einer halben Milliarde Euro verursacht.
"Bualoi" hatte Vietnam am vergangenen Sonntag erreicht und blieb dort fast zwölf Stunden über Land. Es kam zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen. Meteorologen warnen bereits vor dem nächsten Wirbelsturm, der sich aktuell dem Norden der Philippinen nähert.
Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.