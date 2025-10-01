Großbritannien
Regierungschef Starmer sagt Rechtspopulisten den Kampf an

Der britische Premierminister Starmer hat beim Labour-Parteitag in Liverpool

    Keir Starmer hält eine Rede. Er hat die Hand gehoben und den Zeigefinger gestreckt. Er sieht entschlossen aus.
    Der britische Premierminister Keir Starmer gab sich beim Parteitag seiner Labour Party kämpferisch. (picture alliance / empics / Stefan Rousseau)
    eine Kampfansage an die Rechtspopulisten im Vereinigten Königreich gerichtet.
    Er sagte in seiner Rede, Großbritannien stehe an einem Scheideweg und müsse wählen zwischen Anstand oder Spaltung und Erneuerung oder Niedergang. Mit deutlichen Worten kritisierte der Labour-Vorsitzende die vom Rechtspopulisten Farage geführte Partei "Reform UK". Diese säe nur Angst und Zwietracht und müsse mit allen Mitteln bekämpft werden.
    Starmer und seine Partei stehen politisch unter Druck. In Umfragen liegt Labour seit Monaten deutlich hinter "Reform UK".
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.