Elfenbeinküste

Die Wahlkommission teilte mit, die Partei RHDP von Präsident Ouattara habe 197 von 255 Sitzen errungen. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 30 Mandaten. Die größte Oppositionspartei PDCI verlor mehr als die Hälfte ihrer Sitze. Die Partei von Ex-Präsident Gbagbo boykottierte die Abstimmung.
Ouattara ist seit 2011 im Amt. Im Oktober gewann er die Präsidentschaftswahl mit fast 90 Prozent der Stimmen. Allerdings waren aussichtsreiche Konkurrenten ausgeschlossen worden.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.