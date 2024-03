Percy Adlon ist gestorben. Das Foto zeigt ihn 2018 beim Internationalen Film Festival in Cannes. (picture alliance/AP Images/Vianney Le Caer)

Adlon hatte in den 80er Jahren mit dem Film "Out of Rosenheim" weltweit Bekanntheit erlangt. Der Film, mit Marianne Sägebrecht in der Hauptrolle, wurde zu einem Symbol von Freundschaft und Wärme. Neben Spielfilmen drehte Adlon im Laufe seiner Karriere mehr als 150 Dokumentarfilme. Für seine Arbeiten wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er zwei Césars und den Ernst-Lubitsch-Preis.

Seit Ende der 80er Jahre lebte der Regisseur zusammen mit seiner Frau, der Produzentin Eleonore Adlon, in Los Angeles.

