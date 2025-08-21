Greenpeace-Studie

Fast die Hälfte aller Urlaubsreisen sind mit dem Flugzeug günstiger als mit der Bahn (Archivbild). (picture alliance / imageBroker / Pius Koller)

Anders ist es bei den meisten Zielen in West- oder Südeuropa aus, hier sind nach wie vor Flüge häufig günstiger, wie eine Studie der Umweltorganisation Greenpeace zeigt. Für Zugtickets von und nach Prag, Warschau, Zagreb oder Ljubljana etwa zahlt man etwa an den allermeisten Tagen weniger als für die gleiche Strecke mit dem Flugzeug.

Insgesamt zahlen Reisende in knapp der Hälfte aller untersuchten Verbindungen mit dem Flugzeug weniger als mit der Bahn. Greenpeace kritisiert das und verweist auf die Folgen für das Klima. Flugreisen müssten stärker besteuert werden. Bahnreisende sollten hier immer einen preislichen Vorteil haben.

