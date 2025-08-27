Nach Angaben der Zeitung "Politico" genehmigte die Bundesregierung die Ausfuhr von Kriegsgütern in einer Höhe von 12,8 Milliarden Euro. 2023 waren es 12,1 Milliarden. Auf dem ersten Platz der Empfängerländer steht demnach die Ukraine mit einem Volumen von 8,15 Milliarden Euro. Den größten Anteil der deutschen Exporte machten mit einem Wert von 4,4 Milliarden militärische Ketten- und Radfahrzeuge aus.
Die Angaben stützen sich auf den Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, mit dem sich heute das Kabinett in Berlin befassen will.
