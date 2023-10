Musik

Rekord-Vorverkauf für "Eras"-Konzertfilm von US-Popstar Taylor Swift

Taylor Swift bricht nicht nur in Sachen Konzerte und Plattenverkauf Rekorde, sondern auch im Kino. Der Vorverkauf für den Film "Taylor Swift: The Eras Tour" hat bereits jetzt die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten, wie die US-Kinokette AMC mitteilte. Der Film startet weltweit am 13. Oktober in den Kinos und ist ein Mitschnitt ihrer aktuellen Tournee.

06.10.2023