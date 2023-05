Die Republik Moldau kann ihren Gasbedarf nun vollständig mit Lieferungen aus der EU decken. (dpa / picture alliance / Jan Koller)

Zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei sein Land zu 100 Prozent von russischer Energie abhängig gewesen, sagt Ministerpräsident Recean auf einer Sicherheitskonferenz in Budapest. Moldau brauche jetzt kein russisches Gas mehr. Man sei technisch und kommerziell in das europäische Energienetz integriert.

Recean teilt zudem mit, dass der Verteidigungshaushalt verdoppelt worden sei. In der Vergangenheit hatte die Regierung in Chisinau Russland vorgeworfen, das an die Ukraine grenzende Land destabilisieren zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.