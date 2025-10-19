Nach Dodik-Absetzung

Die Abgeordneten wählten die frühere Vize-Außenministerin Trisic Babic als Übergangspräsidentin. Sie war 15 Jahre lang die Beraterin von Dodik. Beide pflegen enge Beziehungen zu Russland.
Dodik war Anfang August vom Zentralen Wahlkomitee in Bosnien und Herzegowina des Amtes enthoben worden. Er darf wegen einer Verurteilung keine politischen Ämter mehr ausführen. In seiner Zeit als Oberhaupt der Republika Srpska hatte Dodik immer wieder versucht, das serbische Gebiet von Bosnien und Herzegowina abzuspalten.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.