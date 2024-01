Der Gouverneur Floridas, Ron DeSantis, hat seine Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. (picture alliance / zumapress / Paul Hennessy)

Auf der Plattform X erklärte er, es gebe für ihn keinen klaren Weg zum Sieg. Daher könne er seine Unterstützer nicht weiter um ihre Zeit und Spenden bitten. Die Mehrheit der Republikaner stehe hinter Ex-Präsident Trump. DeSantis teilte weiter mit, er werde nun Trump unterstützen.

DeSantis hatte bei der ersten Vorwahl im Bundesstaat Iowa klar gegen Trump verloren. Auch in Umfragen liegt er deutlich zurück. Damit verbleibt die ehemalige UNO-Botschafterin, Haley, als letzte wichtige Mitbewerberin. Allerdings liegt auch sie weit hinter Trump zurück. In Iowa wurde sie nur dritte. - Morgen steht die zweite Vorwahl der Republikaner in New Hampshire an.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.