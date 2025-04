USA

Republikaner wollen 1000 Dollar Gebühr pro Asylantrag

Die Partei von US-Präsident Trump will für die Bearbeitung eines Asylantrags in Zukunft 1.000 Dollar verlangen. Diesen Betrag schlagen Republikaner im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses vor. Bisher sind Asylanträge in den USA - wie auch in Deutschland - kostenlos.