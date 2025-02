UNO-Vollversammlung

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ricardo Stuckert )

Das Dokument liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach wird in dem Text auch nicht mehr verlangt, dass russische Truppen ukrainisches Staatsgebiet verlassen. Der Entwurf der USA vertritt damit russische Positionen.

Hochrangige Vertreter der US-Regierung hatten vergangene Woche in Saudi-Arabien mit russischen Unterhändlern über eine Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine verhandelt.

Gegenentwurf dürfte weitere Eskalation darstellen

Der Resolutionsentwurf der USA gilt als Reaktion auf eine Vorlage der Ukraine in Zusammenarbeit mit der EU, der am Montag anlässlich des dritten Jahrestags des russischen Überfalls zur Abstimmung gestellt werden soll. Von den Vereinigten Staaten war dazu noch am Freitag (Ortszeit) eine Erklärung erwartet worden - die sich aber zunächst verzögerte.

Westliche Diplomaten hatten bereits befürchtet, dass die USA den ursprünglichen Resolutionsentwurf nicht unterstützen würden. Diplomatenkreise sehen die Entwicklung auch als Ausdruck einer grundsätzlichen Hinwendung Trumps zu Kremlchef Putin.

Das überraschende Vorgehen der US-Regierung wertete Russlands UNO-Vertreter Nebensja als "guten Schritt". Westliche Diplomaten hingegen äußerten sich hinter vorgehaltener Hand tief besorgt. Noch am Abend (Ortszeit) sollten die Botschafterinnen und Botschafter der EU-Mitgliedstaaten nach dpa-Informationen am East River zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

Trumps Rhetorik

US-Präsident Trump hatte seine Wortwahl gegenüber der Ukraine zuletzt deutlich verschärft. So machte er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für das Anhalten des Krieges verantwortlich bezeichnete ihn als Diktator. In einem Interview des Senders Fox News setzte der US-Präsident gestern seine Serie von Vorwürfen gegen Selenskyj und die europäischen Staaten fort. So sagte Trump, Selenskyj habe drei Jahre lang mit Blick auf eine Friedenslösung "nichts hinbekommen". Auch die europäischen Staaten hätten nichts dazu beigetragen.

Dennoch erkannte Trump in dem Interview faktisch an, dass Russland der Aggressor in dem Konflikt gegen die Ukraine ist. "Sie wurden von jemandem angegriffen, der viel größer und viel stärker ist, was etwas Schlimmes ist und was man nicht tut", sagte er. Es habe für Russland eigentlich gar keinen Grund gegeben, die Ukraine anzugreifen.

In den vergangenen Jahren waren die USA unter Trumps Amtsvorgänger Biden der wichtigste Unterstützer und Waffenlieferant der Ukraine, hatten bei den Vereinten Nationen für Solidarität mit dem Land geworben und auch Druck ausgeübt, um Russland so weit wie möglich zu isolieren.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Washington und Kiew

Trotz der Spannungen arbeiten die USA und die Ukraine offenbar weiter an einem Wirtschaftsabkommen. Delegationen beider Regierungen hätten sich zu Beratungen getroffen, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videoansprache. Noch müssten Details geklärt werden, aber das Abkommen habe das Potenzial, die Beziehungen zu stärken. US-Präsident Trump bestätigte, dass die Unterhändler kurz vor einer Einigung stünden.

