Ärzte ohne Grenzen

Das Rettungsschiff "Geo Barents", hier bei einem Einsatz Ende Juni 2022. (AFP/ MEDECINS SANS FRONTIERES / HANDOUT)

Nach einer mehrtägigen Überfahrt erreichte das Schiff der Organisation, die "Geo Barents", am Morgen den Hafen von Brindisi. Zuvor hatten italienische Behörden vor der Küste Siziliens rund 100 Menschen von der Geo Barents auf ein italienisches Marineschiff übernommen. Die Schutzsuchenden stammen den Angaben zufolge aus Syrien, Pakistan, Bangladesch, Ägypten, Somalia und Sri Lanka.

Das Innenministerium in Rom zählte in diesem Jahr bereits mehr als 28.000 Menschen, die auf Booten Italien erreicht haben - mehr als viermal so viele wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.