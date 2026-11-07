Frankfurt am Main

Der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi nimmt in Frankfurt den Friedenspreis entgegen. (AFP / HANNES P. ALBERT)

Der Frankfurter Bürgermeister Kößler sagte bei der Preisverleihung, die Auszeichnung sei den Menschen gewidmet, die gegen das Regime demonstriert hätten und auf brutalste Weise getötet worden seien. Vor der Paulskirche versammelten sich Unterstützer Pahlavis zu einer Kundgebung. Zudem gab es Gegendemonstrationen. Die Polizei sprach von insgesamt rund 3.000 Teilnehmern. Bislang habe es bei den Demonstrationen keine Zwischenfälle gegeben. Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen.

Pahlavi hatte sich als Übergangsführer für den Fall eines Regimesturzes in Teheran ins Spiel gebracht. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, sich nicht von den Taten seines Vaters Mohammad Reza Pahlavi distanziert zu haben. Dieser regierte das Land autoritär, bis er 1979 während der Islamischen Revolution im Iran als Schah gestürzt wurde.

Kontroverse über Pahlavi-Teilnahme an Preisverleihung

Dass Reza Pahlavi den Preis entgegennehme, der dem iranischen Volk gewidmet sei, sorge für eine breite Kontroverse, sagt der Hessen-Korrespondent des Deutschlandfunks, Gregor Lischka . Kritisch gesehen werde etwa, dass Pahlavi immer noch für eine monarchistische Tradition statt für republikanische Werte stehe. Außerdem seien viele heutige Exil-Iraner bereits in der Zeit des Schahs vor politischer Verfolgung und Folter aus dem Iran geflohen. Mehrere iranische Organisationen hätten daher vor der Verleihung Druck auf die Veranstalter und die Stadt Frankfurt ausgeübt, die die Paulskirche an die Friedrich-Naumann-Stiftung vermietet habe. Auch die Frankfurter Kulturdezernentin Hartwig (SPD) sprach von einer "unglücklichen Entscheidung" und blieb der Veranstaltung fern.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.