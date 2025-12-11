Rheinland-Pfalz will einen Landesbeauftragten gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder einsetzen. (IMAGO / Rolf Poss / IMAGO / Rolf Poss)

Der Landtag beschloss die Einsetzung mit den Stimmen aller Fraktionen. Die Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte erklärt, es gehe auch darum, das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aus der Tabuzone zu holen. Zudem müssten die Rechte und die Stimme der Betroffenen gestärkt werden, die oft ein Leben lang unter seelischen und körperlichen Folgen litten. Seitens der oppositionellen CDU wurde in der Landtagsdebatte zu bedenken gegeben, dass man nicht alle Probleme mit Hilfe eines Beauftragten lösen könne.

Der oder die neue Landesbeauftragte soll Anlaufstelle für Betroffene und deren Angehörige sein und sich um Prävention, Intervention und Nachsorge kümmern.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.