Rüstungsindustrie

Die Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Der Chef des Düsseldorfer Unternehmens, Papperger, sagte dem "Handelsblatt", man wolle für die Truppe in den kommenden zwei Jahren 40 sogenannte "Low-Earth-Orbit"-Satelliten bauen. Der finanzielle Umfang dürfte nach Informationen der Zeitung bei etwa drei Milliarden Euro liegen. Demnach ist ein entsprechender Auftrag der Bundeswehr bereits unterschriftsreif, und der Haushaltsausschuss des Bundestages könnte der Finanzierung des Geschäfts noch in diesem Jahr zustimmen.

Die Satelliten sollen dem Bericht zufolge in Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen "Iceye" entwickelt und im Rheinmetall-Werk in Neuss gefertigt werden. Sie sollen der Kommunikation und der Aufklärung dienen. "Low Earth Orbit"-Satelliten umkreisen die Erde in rund 90 Minuten auf Höhen zwischen 160 und 2.000 Kilometern.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.