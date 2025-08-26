Das Rüstungsunternehmens Rheinmetall will in Bulgarien eine Munitionsfabrik bauen. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Das Unternehmen erklärte, man freue sich über das Vertrauen, das das Land dem Konzern entgegenbringe. Der Chef der bulgarischen Regierungspartei GERB, Borissow, hatte zuvor in den sozialen Medien von einem Treffen mit Rheinmetall-Chef Papperger berichtet. Weiter hieß es, in dem Gemeinschaftsunternehmen mit Rheinmetall solle unter anderem Munition des Kalibers 155 Millimeter nach NATO-Vorgaben gefertigt werden. Das Investitionsvolumen liege bei rund einer Milliarde Euro.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.