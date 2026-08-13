USA
Richter weist Trump-Klage gegen Harvard wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab

In den USA ist eine Klage der US-Regierung gegen die Eliteuniversität Harvard wegen des Umgangs mit Antisemitismus abgewiesen worden.

    Studierende im Schatten von Bäumen auf dem Campus der Universität Harvard in Cambridge (USA)
    Die Klage gegen Harvard ist abgewiesen worden. (picture alliance / KNA / Annika Schmitz)
    Ein Bundesrichter in Boston urteilte, die Regierung habe nicht nachweisen können, dass Harvard gegen gesetzliche Bestimmungen zum Schutz vor Diskriminierung verstoßen habe. Das Justizministerium hatte der Universitätsleitung vorgeworfen, juden- und israelfeindliche Proteste auf dem Campus geduldet und Studierende nicht ausreichend geschützt zu haben. Mit der Klage wollte die Regierung unter anderem erreichen, dass Harvard Zuschüsse aus Bundesmitteln zurückzahlen muss und keine weiteren Gelder beanspruchen kann.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.