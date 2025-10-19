In der selbsterklärten Türkischen Republik von Nordzypern findet eine Präsidentenwahl statt. (dpa / epa / Katia Christodoulou)

Um das Amt in dem türkisch dominierten Gebiet bewerben sich sieben Kandidaten. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Amtsinhaber Tatar und Oppositionsführer Erhürman. Beide Politiker vertreten grundlegend unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des von türkischen Truppen besetzten Teils der Insel. Tatar steht für eine Zwei-Staaten-Lösung und fordert die Anerkennung Nordzyperns als Staat. Erhürman strebt eine engere Anbindung an Europa sowie Verhandlungen über eine föderale Lösung an.

Zypern ist nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Der griechisch-sprachige Süden Zyperns ist seit 2004 EU-Mitglied. UNO-Blauhelmsoldaten überwachen die rund 180 Kilometer lange Pufferzone zwischen den beiden Seiten.

