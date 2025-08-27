Start des "Starship". (Eric Gay / AP / dpa-bildfunk)

Das Raketensystem startete vom Space-X-Weltraumbahnhof im Bundesstaat Texas, flog eine Weile durch das Weltall und kam dann rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Erstmals gelang es bei diesem bereits zehnten Test auch, das Aussetzen von Satelliten zu simulieren.

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen. Beide sollen nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX des Unternehmers Musk das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.