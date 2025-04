Laurence Olivier Awards

John Lithgow erhält als US-Amerikaner den wichtigsten britischen Theaterpreis, den Olivier Award - für seine Darstellung des Kinderbuchautors Roald Dahl (picture alliance / Alberto Pezzali / Invision / AP / Alberto Pezzali)

"Giant"-Hauptdarsteller John Lithgow wurde ebenfalls mit einem Award geehrt. Der 79-Jährige ist demnächst auch in einer neuen TV-Serie über Harry Potter als Professor Dumbledore zu sehen. Elliot Levey erhielt den Preis als bester Schauspieler in einer Nebenrolle. Auch "Fiddler on the Roof" wurde mit drei Olivier Awards ausgezeichnet.

"Benjamin Button" erhielt Preise für das beste neue Musical, den herausragendsten musikalischen Beitrag und den besten Musicaldarsteller John Dalgleish in der Rolle des Titelhelden. Das Musical zu F. Scott Fitzgeralds Kurzgeschichte über den Mann, der im Rückwärtsgang altert, wurde für das Theater in einem Fischerdorf in Cornwall neu inszeniert und erhielt seit Beginn seiner Aufführung im Londoner West End im vergangenen Jahr viele gute Kritiken. Lesley Manville wurde für ihre Darstellung der Jocasta in "Oedipus" als beste Schauspielerin ausgezeichnet und erhielt damit ihren zweiten Olivier-Preis.

