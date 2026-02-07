Computerspiele

Aktien des Unternehmens legten im vorbörslichen US-Handel um mehr als elf Prozent zu. Die gebuchten Umsätze für dieses Jahr werden auf bis zu 8,5 Milliarden Dollar taxiert - weit mehr als von Analysten erwartet. Die Spieleplattform investierte in den vergangenen Jahren stark in die Infrastruktur, um mit dem rasanten Nutzerwachstum Schritt zu halten. Außerdem sieht sich Roblox mit Rechtsstreitigkeiten wegen der Gefährdung von Kindern konfrontiert.
