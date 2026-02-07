Computerspiele
Roblox steigert Zahl seiner Nutzer massiv

Die Computerspiele-Plattform Roblox hat ihre Reichweite massiv gesteigert. Die durchschnittliche Anzahl der täglich aktiven Nutzer legte im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent auf 144 Millionen zu, wie der US-Konzern in seinem Quartalsbericht mitteilte.

    Auf dem Display eines Tablets ist die Webseite mit Anmeldebuttons von Roblox zu sehen.
    Die Computerspiele-Plattform Roblox. (AP / Leon Keith)
    Aktien des Unternehmens legten im vorbörslichen US-Handel um mehr als elf Prozent zu. Die gebuchten Umsätze für dieses Jahr werden auf bis zu 8,5 Milliarden Dollar taxiert - weit mehr als von Analysten erwartet. Die Spieleplattform investierte in den vergangenen Jahren stark in die Infrastruktur, um mit dem rasanten Nutzerwachstum Schritt zu halten. Außerdem sieht sich Roblox mit Rechtsstreitigkeiten wegen der Gefährdung von Kindern konfrontiert.
