Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Er sei sicher, dass der zwischen Union und SPD gefundene Kompromiss noch Wirklichkeit werden könne, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das vorgesehene Losverfahren bei der Auswahl von Rekruten sei nicht vom Tisch. Man müsse entscheiden, wie man die nötigen jungen Menschen für den Dienst auswähle. Der gerechteste Weg hierfür sei das Zufallsprinzip. Er habe zu dieser Frage noch keinen besseren Vorschlag gehört, meinte Röwekamp. Verteidigungsminister Pistorius verschweige, wie er stattdessen eine Auswahl treffen wolle.

Der Bundestag debattiert am Nachmittag in erster Lesung über das neue Wehrdienstgesetz. Darüber gibt es seit Wochen Diskussionen in der schwarz-roten Koalition. Zuletzt war wegen Vorbehalten von Pistorius und Teilen der SPD-Fraktion kurzfristig eine Pressekonferenz abgesagt worden, in der ein Kompromiss vorgestellt werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.