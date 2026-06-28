Schiffe in der Straße von Hormus (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)

Neben der Frage, ob die vereinbarte Waffenruhe halten werde, brauche es auch die Zustimmung Teherans sowie eine ausreichende Rechtsgrundlage für das Bundestagsmandat, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur AFP. Er verwies darauf, dass im amerikanisch-iranischen Abkommen die Verantwortung für die Sicherheit in der Straße von Hormus eindeutig an den Iran sowie auch an den Oman adressiert sei. Diese Länder müssten entscheiden, wie sie den Auftrag zur Freiheit der Meerenge und zur Räumung von Seeminen umsetzen wollten, betonte Röwekamp.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.