Carney in Berlin
Rohstoff-Abkommen zwischen Deutschland und Kanada

Deutschland und Kanada wollen beim Abbau von kritischen Rohstoffen enger zusammenarbeiten.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r) und der kanadische Premierminister Mark Carney geben eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin.
    Bundeskanzler Merz und der kanadische Premier Carney kündigten bei einem Treffen in Berlin die Unterzeichnung eines Absichtsabkommens an. Merz betonte, dies sei ein guter Schritt, um die beiden Volkswirtschaften zu stärken.
    Carney verwies auf die Vorkommen von Lithium und seltenen Erden in seinem Land. Auch Energien wie LNG und Wasserstoff könne man liefern. Kanada werde in Kürze einen dreistelligen Millionenbetrag einsetzen, um die Hafeninfrastruktur auszubauen.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.