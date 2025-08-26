Carney in Berlin

Bundeskanzler Merz und der kanadische Premier Carney kündigten bei einem Treffen in Berlin die Unterzeichnung eines Absichtsabkommens an. Merz betonte, dies sei ein guter Schritt, um die beiden Volkswirtschaften zu stärken.
Carney verwies auf die Vorkommen von Lithium und seltenen Erden in seinem Land. Auch Energien wie LNG und Wasserstoff könne man liefern. Kanada werde in Kürze einen dreistelligen Millionenbetrag einsetzen, um die Hafeninfrastruktur auszubauen.
