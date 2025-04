Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, und seine Stellvertreterin Katharina Fegebank (Grüne) bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

An der Zeremonie im Rathaus nahmen neben Bürgermeister Tschentscher von der SPD seine Stellvertreterin, die Grünen-Politikerin Fegebank sowie die Landes- und Fraktionsvorsitzenden teil. Gestern hatten nach den Sozialdemokraten auch die Grünen das gemeinsame Programm gebilligt. Beide Parteien stellen seit 2015 die Regierung in der Hansestadt. Bürgermeister Tschentscher will sich am 7. Mai im Landesparlament zur Wiederwahl stellen. Dann soll auch der neue Senat bestätigt werden.

