Ein Handy-Video zeigt den Angriff israelischer Soldaten auf Krankenwagen und ein Feuerwehrfahrzeug nahe Rafah im südlichen Gazastreifen. (Archivbild) (AFP / -)

In einer Mitteilung wirft die Hilfsorganisation der israelischen Führung vor, "die Wahrheit vor der Welt zu verbergen". In dem Bericht werde fälschlich behauptet, dass sechs der Todesopfer Mitglieder der Hamas gewesen seien.

Die israelische Armee hatte in der Untersuchung Fehler eingeräumt. Unter anderem seien Befehle missachtet und der Hergang nicht vollständig gemeldet worden. Ein Offizier sei entlassen worden. Nach dem Vorfall im März in der Stadt Rafah war ein Video eines Sanitäters an die Öffentlichkeit gelangt. Entgegen der damaligen israelischen Darstellung war darauf zu sehen, dass die Fahrzeuge mit Blaulicht fuhren und klar als Rettungswagen erkennbar waren.

