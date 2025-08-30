Humanitäre Katastrophe

Im Gazastreifen hungern auch viele Kinder (Archivbild). (Anadolu via Getty Images / Khames Alrefi)

Die Umquartierung der Menschen aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens würde eine massive Bevölkerungsbewegung auslösen, die in der Region nicht aufgefangen werden könne.

Israel betonte, als Vorbereitung auf die geplante militärische Einnahme der Stadt Gaza bereits Vorkehrungen für die Umquartierung der Einwohner getroffen zu haben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP soll Israel zudem planen, Hilfslieferungen für Teile des nördlichen Gazastreifens einzuschränken oder gar einzustellen. Auch die Abwürfe von Hilfspaketen über der Stadt Gaza würden in den nächsten Tagen gestoppt werden, hieß es.

