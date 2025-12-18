UNO-Bericht

Bei einer Offensive auf ein Lager für Binnenvertriebene im April seien mindestens 1.013 Personen getötet worden, teilte die Behörde in Genf mit. In dem Lager Zamzam bei Al-Faschir in der Region Darfur hätten Mitglieder der Miliz auch zahlreiche Menschen vergewaltigt, gefoltert oder entführt. Mehr als 400.000 Bewohner des Lagers seien angesichts des Angriffs erneut geflüchtet.
Seit April 2023 kämpfen die ehemalige Spezialeinheit RSF und die sudanesische Armee um die Vorherrschaft in dem nordostafrikanischen Land. Beiden Seiten werden schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen.
Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.