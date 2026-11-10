Trilaterale Verhandlungen

US-Außenminister Rubio nahm am Außenministertreffen der G7-Staaten in Paris teil. (picture alliance / abaca / Liewig Christian / Pool / ABACA)

Rubio sagte am Rande eines G7-Ministertreffens in Paris, es bleibe aber noch sehr viel Arbeit zu erledigen. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, beide Seiten hätten humanitäre Fragen wie den Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückführung von Kindern erörtert. Außerdem sei es um Sicherheitsgarantien gegangen.

Unterhändler der Ukraine und Russlands hatten in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder direkt miteinander gesprochen. Die Verhandlungen unter Vermittlung der USA sollen morgen fortgesetzt werden.

Gesondertes Treffen mit Europäern

Die USA werden von den Sondergesandten Witkoff und Kushner vertreten. Europäische Staaten sitzen bei den Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht direkt mit am Tisch. Nach Informationen von Nachrichtenagenturen gab es zu Beginn aber ein gesondertes Treffen der US-Unterhändler mit Vertretern Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und Italiens sowie der EU und der NATO.

Laschet: "Jeden Strohhalm ergreifen"

Auch d er Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Laschet, sagte im Deutschlandfunk, er rechne nicht mit einem Durchbruch bei den Gesprächen. Doch auch kleine Schritte wie beispielsweise Vereinbarungen zu Getreidetransporten oder Gefangenenaustauschen könnten die Verhandlungsbereitschaft Russlands testen. Europa müsse jeden Strohhalm ergreifen, um der Ukraine zu helfen, betonte der CDU-Politiker.

Auch G7-Staaten beraten

In Paris beraten derzeit auch die Außenminister der G7-Staaten über die weitere Unterstützung der Ukraine. Bundeskanzler Merz rief die EU-Staaten auf, sich an der Schließung einer Lücke von 45 Milliarden Euro bei der Ukraine-Finanzierung zu beteiligen. In einem Brief an Ratspräsident Costa, der dem Deutschlandfunk vorliegt, droht Merz indirekt mit einer Blockade in anderen Finanzfragen, falls es kein gemeinsames Bekenntnis gibt.

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Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.