Verteidigung

Das neue Flugabwehrsystem Arrow 3 soll erweitert werden. (dpa / Jan Woitas)

Dabei geht es unter anderem um eine Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3, weitere Puma-Schützenpanzer, Satelliten und Schutzausstattung für Soldaten. Verteidigungsminister Pistorius erklärte in Berlin, die Beschaffung neuer Waffensysteme für die Bundeswehr nehme weiter Fahrt auf.

Kritik an der Vielzahl der Vorlagen kommt aus der Opposition. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Nanni, betonte, es sei unmöglich diese in der kurzen Zeit systematisch und seriös zu bearbeiten. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Erndl, erklärte hingegen, das Parlament müsse nun liefern und dürfe nicht zum Verzögerer werden.

