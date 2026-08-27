Unterzeichnung eines "Memorandum of Understandning" auf dem Flughafen Kassel-Calden (Swen Pförtner / dpa / Swen Pförtner)

Wie Konzernchef Papperger mitteilte, wird das Panzerwerk in Kassel ausgebaut, zudem soll am Flughafen Kassel-Calden ‌ein neues Logistikzentrum und ein Standort für Drohnentests entstehen. Das Land Hessen steuert nach eigenen Angaben zusätzlich etwa 25 Millionen Euro bei. Ministerpräsident Rhein erklärte, Nordhessen solle zu einem "Knotenpunkt für moderne Verteidigungstechnologie" werden. Der Flughafen Kassel-Calden werde dafür künftig noch stärker als militärische Drehscheibe und zur Erforschung neuer Drohnen-Technologien genutzt.

Rheinmetall zufolge sollen durch die Investitionen 1.000 Arbeitsplätze entstehen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.