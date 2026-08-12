Um den Eintrittspreis zu entgehen

Hintergrund ist der seit Juli eingeführte Eintrittspreis für den Kölner Dom von 12 Euro, den Mitglieder des Dombau-Vereins nicht zahlen müssen. Nach Angaben von Präsidentin Barbara Schock-Werner gibt es derzeit noch rund 1.400 unbearbeitete Anträge auf Mitgliedschaft. Man habe zwar eine neue Halbtagskraft eingestellt, die Geschäftsstelle des Fördervereins sei trotzdem ziemlich überlastet, sagte Schock-Werner dem Domradio. Insgesamt seien seit der Bekanntgabe der Eintrittshöhe gut 10.000 Anträge eingegangen. Zudem zahle die Mehrheit der neuen Mitglieder nur den Mindestbeitrag von 20 Euro pro Jahr.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.