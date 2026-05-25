Nach Angaben der Organisatoren kamen rund 770.000 Besucher zu der Straßenparade, an der 67 internationale Gruppen mit 4.000 Menschen teilnahmen. Gezeigt wurden Kostüme, Tanz und Musik aus aller Welt. Die viertägige Veranstaltung hatte am Freitag mit einem Straßenfest begonnen.
Seinen Ursprung hatte der Karneval der Kulturen in den Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln im Jahr 1996. Seither soll er ein Zeichen gegen Rassismus und für Diversität sowie ein friedliches Miteinander setzen.
Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.