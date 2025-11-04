Drei Jahre nach der Ankunft in Deutschland ist rund die Hälfte der Ukrainer erwerbstätig. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden mitteilte, lag die Beschäftigtenquote im Frühsommer dieses Jahres bei 51 Prozent. Im Spätsommer 2022 hatte sie noch bei 16 Prozent gelegen. Die Zahlen beziehen sich auf Ukrainer im Alter zwischen 20 und 64 Jahren. Den Angaben zufolge verlief die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt insgesamt schneller als bei Schutzsuchenden aus anderen Herkunftsstaaten.

Die Daten stammen aus sechs Befragungen, an denen sich seit 2022 mehr als 6.000 Schutzsuchende aus der Ukraine beteiligten, sowie aus rund 40.000 Interviews.

