Rupert Murdoch (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mary Altaffer)

Der 92-Jährige übergibt die Leitung an seinen Sohn Lachlan, wie Murdoch selbst mitteilte. Er beendet damit eine mehr als sieben Jahrzehnte lange Karriere.

Murdoch begann mit dem Aufbau seines globalen Medien-Imperiums bereits im Alter von 22 Jahren, mit einer Zeitung in seinem Heimatland Australien. Später kamen Boulevardblätter wie "The Sun" in Großbritannien und Sender wie Fox News in den Vereinigten Staaten dazu. Ihm gehören auch die Zeitungen "New York Post" und das "Wall Street Journal".

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.