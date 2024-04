Die Luftstreitkräfte der Ukraine melden den Abschuss von 21 Raketen und Drohnen. (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Der ukrainische Energiekonzern DTEK erklärte, mehrere Menschen seien verletzt worden. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, wurden bei den Angriffen auch Pipelines getroffen, durch die trotz des Kriegs weiterhin Gas aus Russland in die EU fließt. Die Luftstreitkräfte in Kiew gaben an, 21 von insgesamt 34 Raketen und Drohnen abgeschossen zu haben - unter anderem in den Regionen Lwiw und Dnipropetrowsk.

Aus Russland wurden wiederum neue ukrainische Angriffe gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, in den grenznahnen Regionen Kursk, Belgorod und Kaluga seien insgesamt 17 Drohnen von der Luftabwehr zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.