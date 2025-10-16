Das gab der staatliche Netzbetreiber Ukrenerho bekannt. Zudem bestätigte das Unternehmen Stromsperren für Abnehmer aus der Industrie, die morgen gelten sollen. Das Gasunternehmen Naftogaz berichtete von Beschuss und Zerstörungen in mehreren Regionen. Der Betrieb einer Reihe wichtiger Anlagen sei eingestellt worden. Zugleich war zuletzt der Gasverbrauch aufgrund sinkender Temperaturen in der Ukraine gestiegen.
Bereits am Mittwoch war nach russischen Angriffen auf Energieanlagen in vielen Teilen des Landes die Stromversorgung massiv eingeschränkt.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.