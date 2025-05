Ein russischer Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa hat Schäden angerichtet (Archiv). (picture alliance / Photoshot)

Die meisten der Drohnen habe man unschädlich machen können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Was mit den Raketen passierte, wurde nicht ausgeführt. Erneut wurde die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer attackiert. Nach Angaben der Behörden gab es mindestens zwei Todesopfer sowie beträchtliche Schäden an der zivilen Infrastruktur, insbesondere an Wohnhäusern. Der Bürgermeister von Charkiw im Nordosten der Ukraine berichtete, eine Drohne habe eine Tankstelle im Stadtzentrum getroffen und einen Brand verursacht.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.