UNO-Bericht

Russland setzt wohl gezielt Drohnen auf ukrainische Zivilisten ein (Archivbild). (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)

In einem Bericht einer unabhängigen internationalen Untersuchungskommission heißt es, damit sollten die Menschen aus den Gegenden an der Front vertrieben werden. Der Bericht wird diese Woche der UNO-Generalversammlung vorgelegt.

Zivilisten würden über weite Strecken von Drohnen verfolgt und manchmal bei der Suche nach Schutz mit Brandbomben oder Sprengstoff angegriffen, heißt es weiter. - Die Untersuchung fußt auf Interviews mit mehr als 200 Personen sowie auf der Sichtung Hunderter verifizierter Online-Videos.

Russland bestreitet, in der Ukraine Zivilisten ins Visier zu nehmen.

Auf dem Grund der Ostsee nutzt Russland nach Erkenntnissen der NATO das Wrack der 1994 gesunkenen Estonia offenbar als Versteck für Spionagetechnik. Das geht aus Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hervor, die vergangene Woche veröffentlicht wurden.

