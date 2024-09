In Mariupol sind laut dem ukrainischen Militär wichtige russische Nachschubdepots vernichtet worden. Hier ein Foto aus Mariupol vom letzten Jahr. (picture alliance / Associated Press / Mstyslav Chernov)

Wie die Marineführung in Kiew mitteilte, seien Lager in den von Russland besetzten Gebieten nahe der Hafenstadt Mariupol entdeckt worden. Die Depots seien mit Raketen beschossen und zerstört worden. Dabei seien mehrere Tonnen Munition vernichtet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Westen sicherte der Ukraine weitere Unterstützung zu. Außenministerin Baerbock stellte weitere 100 Millionen Euro an Winterhilfe in Aussicht. Die italienische Regierung in Rom kündigte an, noch diesen Monat ein weiteres Flugabwehrraketensystem in die Ukraine zu liefern.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.