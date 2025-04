Start der Sojus MS-27 in Baikonur, Kasachstan. (Uncredited/Roscosmos space corporation/AP/dpa)

Die Rakete startete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan und soll binnen weniger Stunden an der ISS andocken. An Bord der Sojus sind zwei russische Kosmonauten und ein Astronaut der NASA. Sie sollen für rund acht Monate auf der Raumstation bleiben.

Die USA und Russland arbeiten in der Raumfahrt ungeachtet des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Spannungen weiterhin zusammen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.